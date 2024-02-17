السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

غدًا الأحد.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

اللوحات المميزة
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيا.اضافة اعلان

مزاد اللوحات الإلكترونية يبدأ غدا:


وقالت إن المزاد يبدأ الأحد 18 فبراير وينتهي الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، على أن يتم الدخول عبر مجموعة من الخطوات.

4 خطوات للوصول إلى الخدمة:


ويمكن الوصول للخدمة كالتالي:

1- الدخول عبر منصة أبشر

2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي 

3- اختيار المرور

4- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور بالتفصيل خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة "أبشر".

خطوات الاستعلام عن المركبة المحجوزة


1- الدخول لحساب أبشر
2- الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات
3- اختر استعلام المركبة المحجوزة
4- عند حجز المركبة سيتم عرض المعلومات التالية "اسم وموقع الحجز، وتاريخ حجز المركبة".

تعرف على خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر":


عبر منصة "أبشر"، يمكن الاستعلام عن تأمين السيارة بإدخال بعض البيانات مثل الرقم التسلسلي وذلك باتباع الخطوات التالية:
1- سجل الدخول إلى منصة أبشر.
2- اختر “أبشر أفراد”.
3- سجل بيانات الدخول المطلوبة منك مثل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
4- اختر خدمات المركبات، ومنها اضغط على أيقونة الاستعلامات.
5- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
6- ستجد جميع المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

اقرأ أيضا

عاجل.. في حالة انتهاء عقد الإيجار.. هل يتوقف حساب المواطن؟

ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على برنامج "سار" المبتدئ بالتوظيف

عاجل.. أسرع طريقة لإغلاق حساب أبشر عند سرقته (فيديو)

الرابط والموعد والشروط.. جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن برامج الدراسات العليا لعام 1446هـ

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب الدخل "المتذبذب" بخصوص الدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سكني 12:36 م الأربعاء، 24 يناير 2024

توضيح مهم بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني

صندوق التنمية العقاري 12:07 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. الصندوق العقاري: هذه الطريقة تحميك من إيقاف الدعم

صندوق التنمية العقارية 1:00 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن وصل للدفعة الأخيرة وتفاجأ بتجاوزه فترة الـ 36 شهرا

القطار الهيدروجيني 10:22 م السبت، 20 يناير 2024

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟