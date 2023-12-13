الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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عند بُعد.. هدف يُعلن أهم 7 دورات مجانية في الأمن السيبراني

هدف
هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن بعد في الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة ودورتين عبر برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات المجانية المتاحة مجانًا في مجال الأمن السيبراني.اضافة اعلان

الدورات المجانية مع شهادة حضور معتمدة:

1 - الأمن السيبراني.
2 - الأمن السيبراني والتقنية.
3 - التوعية بمخاطر الأمن السيبراني.
4 - العنصر البشري في الأمن السيبراني.
5 - الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص.

الدورات المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية

(يتم تعويض تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية - شهادتين فقط للفرد الواحد)
- شهادة ممارس الأمن السيبراني (CSX-P)
- شهادة محلل الأمن السيبراني من (CompTIA CYSA)

* الفئات المستهدفة:

1 – الموظفون.
2 - أصحاب العمل.
3 - الباحثون عن عمل.
4 - الخريجين والخريجات.

* المميزات:

- أهم الدورات المجانية في الأمن السيبراني (مجاناً عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.


* طريقة التسجيل:

- للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (التوعية بمخاطر الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (العنصر البشري في الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني والتقنية): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (شهادة محلل الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (شهادة ممارس الأمن السيبراني): إضغط هنا

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