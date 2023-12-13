عند بُعد.. هدف يُعلن أهم 7 دورات مجانية في الأمن السيبراني

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أعلن
صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن
بعد في الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة ودورتين عبر برنامج
الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات
المجانية المتاحة مجانًا في مجال الأمن السيبراني.
الدورات
المجانية مع شهادة حضور معتمدة:1 -
الأمن السيبراني.
2 - الأمن السيبراني والتقنية.
3 - التوعية بمخاطر الأمن السيبراني.
4 - العنصر البشري في الأمن السيبراني.
5 - الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص.
الدورات
المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية(يتم
تعويض تكاليف الشهادة المهنية الاحترافية - شهادتين فقط للفرد الواحد)
- شهادة ممارس الأمن السيبراني (CSX-P)
- شهادة محلل الأمن السيبراني من (CompTIA CYSA)
* الفئات المستهدفة:1 –
الموظفون.
2 - أصحاب العمل.
3 - الباحثون عن عمل.
4 - الخريجين والخريجات.
* المميزات:-
أهم الدورات المجانية في الأمن السيبراني (مجاناً عن بعد).
- الدورات متاحة لكافة الفئات (لا يوجد متطلبات مسبقة).
- شهادة إتمام معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية.
* طريقة
التسجيل:-
للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني): اضغط هنا
- للتسجيل في دورة (التوعية بمخاطر الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (العنصر البشري في الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني ما بين التحديات والفرص): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (الأمن السيبراني والتقنية): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (شهادة محلل الأمن السيبراني): إضغط هنا
- للتسجيل في دورة (شهادة ممارس الأمن السيبراني): إضغط هنا
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