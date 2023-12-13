عند بُعد.. هدف يُعلن أهم 7 دورات مجانية في الأمن السيبراني

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 7 دورات تدريبية مجانية عن بعد في الأمن السيبراني، منها 5 دورات مع شهادة حضور معتمدة ودورتين عبر برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وهي من أهم الدورات المجانية المتاحة مجانًا في مجال الأمن السيبراني. اضافة اعلان





الدورات المجانية مع شهادة حضور معتمدة:



الدورات المتاحة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية



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