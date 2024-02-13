عند إلغاء القديم.. بهذه الخطوات يمكنك التسجيل في حساب المواطن على رقمك الجديد

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال، بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد حالة إلغاء الرقم القديم.





التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد:



تأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن:



حذف مصدر دخل في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. رقمي القديم تم إلغاؤه.. كيف أقدر أخلي حساب المواطن على رقمي الجديد؟".وجاءه الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين أيضا، عن استفسار من قبل مواطن يستفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق الدخل الشهري من البرنامج.وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يقول فيه :" لو طلعت وثيقة عمل حر.. هل يؤثر على حساب المواطن؟".وجاء الرد :" حياك الله ، لا يؤثر ذلك.. وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa .. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل شخص يتساءل فيه عن كيفية حذف "مصدر دخل" لم يعد موجودا لديه الآن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أحذف مصدر دخل لم يعد موجود الآن؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول : " وعليكم السلام.. بإمكانك حذف الدخل عن طريق حسابك (ملف المستفيد، بيانات عامة) وحذف الدخل ثم الضغط على " حفظ " ، نسعد بخدمتك".