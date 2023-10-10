عقب التعديلات الأخيرة.. تعرف على أقصى دخل لاستحقاق دعم حساب المواطن

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اشترط حساب المواطن، ألا يتجاوز دخل أفراد الأسرة 20 ألف ريال لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

يأتي ذلك على ضوء التعديلات الأخيرة التي أقرها البرنامج أمس، وذلك غداة صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023. اضافة اعلان

وقال البرناج في رده على استفسار لأحد المستفيدين عبر منصة "إكس": "يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال".

وأضاف: "وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa"



اهلاً بك ، يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW October 10, 2023

معايير صرف الدعم على ضوء التعديلات الجديدة



التعديلات الجديدة



وأعلن حساب المواطن أمس الأول الأحد عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.وقال إن ذلك يأتي بناءً على التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل، علاوة على استمرار العمل بالبرنامج، فقد عمل البرنامج انطلاقًا من المهام المنوطة به،وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن , فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.تتضمن التعديلات:تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م - قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع.