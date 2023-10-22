عدد فرص الإعفاء لمستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم الاختبارات

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حددت وزارة المواد البشرية، عدد مرات الاستفادة من الإعفاء من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي لمستفيدي الضمان الاجتماعي. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛

-اختبار القدرات العامة (4) فرص.

-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).



مرحباً ام سعود:

عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛

-اختبار القدرات العامة (4) فرص.

-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) October 21, 2023

اختبار القدرات العامة



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5، واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.