عبر "ناجز".. وزير العدل يوجه بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"

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وجه
وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات "التبليغ
العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة
الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa،
وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
أهم
مميزات خدمة المطالبة المالية وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "المطالبة
المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي
يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية.
ماذا
يفعل الدائن في حالة عدم السداد؟وأضافت
أنه في حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث
تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد -
ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت
عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
أهم مزايا الخدمات العدلية وأشارت
الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية
التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي،
وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز
تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
أهداف
خدمة إدارة الإشعارات وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى
تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم
وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات
القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
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