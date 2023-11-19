الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

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عبر "زووم".. "ريادة" يُعلن عن دورة مجانية "عن بُعد" مع شهادة معتمدة

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معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "إدارة وتصميم المنتجات" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

 مسمى الدورة

- إدارة وتصميم المنتجات

موعد الدورة

- يوم الثلاثاء 1445/5/7هـ والموافق 2023/11/21 م (من الساعة 4:00 مساءً).

مكان الدورة

- عن بُعد "منصة زووم".

ملاحظة مهمة

- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/5/5هـ (الموافق 2023/11/19م) من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

ويعتبر معهد ريادة الأعمال الوطني تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي.

تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة.


 وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.

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