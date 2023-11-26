الأحد، 12 جمادى الأولى 1445 ، 26 نوفمبر 2023

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عبر "جدارات".. أمانة منطقة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف بنظام التعاقد

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أمانة منطقة الحدود الشمالية
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن طرح وظائف للخريجين والخريجات والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".
وأوضحت أن الوظائف متاحة من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف "جدارات" على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

1- مراقب صحي (عدد 1).
2- مراقب إنشاءات (عدد 1).
3- مهندس مدني مساعد  (عدد 2).
4- مهندس تخطيط مساعد (عدد 3).
5- مهندس معماري مساعد (عدد 1).
6- مهندس ميكانيكي مساعد (عدد 1).

ملاحظة مهمة:

- تحمل كافة المسؤولية لأي بيانات تم اضافتها أو مستندات تم ارفاقها.
 - التأكد من قراءة كافة التعليمات والأسئلة الأكثر شيوعاً لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.
- ستقوم جهة العمل بالإعلان عن المرشحين والمرشحات عبر مواقعها لذا تهيب الأمانة ضرورة متابعة بوابات الأمانة الإلكترونية.


طريقة التقديم:

 يبدأ التقديم من الخميس القادم 1445/5/16هـ عبر منظومة جدارات (اضغط هنا) ويستمر حتى الإثنين الموافق 1445/5/20هـ.

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