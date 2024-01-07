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صحيفة تواصل الالكترونية

عبر"توكلنا".. اعتماد خدمة جديدة تُمكن الأفراد من التواصل الحكومي والخاص

توكلنا
منصة "توكلنا"
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تقرر اعتماد مبادرة خدمة تراسل في تطبيق (توكلنا)، التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، قناة رسمية لتواصل الجهات الحكومية والخاصة مع الأفراد.اضافة اعلان

اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل مع الأفراد

وجاءت التوجيهات بذلك على اعتبار أنها أحد الأنظمة الآلية الحكومية والوسائل الإلكترونية، التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها في التواصل مع الأفراد وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، وفقا لمصادر "عكاظ".
وتضمنت التوجيهات، أن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى، وفق النصوص النظامية ذات العلاقة.
وطالبت بمراعاة استخدام هويات الأفراد الرقمية المعتمدة من وزارة الداخلية بحكم مسؤولياتها النظامية عن هويات الأفراد؛ لغرض تقديم الخدمة على النحو المطلوب والموثوق.

إبرام اتفاقية بين الجهة الحكومية و"سدايا"

ونص القرار على أن تبرم اتفاقية مستوى خدمة بين الجهة الحكومية الراغبة بالاستفادة من الخدمة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، لضمان جودة تقديم الخدمة وتحقيق متطلبات تقديمها.
واشترط القرار أخذ موافقة الفرد الصريحة على التواصل معه من خلال هذه الخدمة وتلقي الرسائل والتبليغات فيها، مع منح الفرد حق الرجوع، في أي وقت، عن الموافقة التي سبق أن أبداها.

"توكلنا" مع بدائل أخرى للتواصل مع الأفراد

وشدد على ألا تعتمد الجهات الحكومية على هذه الخدمة -عند اختيار الاستفادة منها وبعد موافقة الفرد على النحو المذكور- اعتماداً كلياً في التواصل مع الأفراد وإيصال الرسائل والتبليغات من خلالها.
وأكد القرار، على ألا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام مالي مقابل استفادتها من هذه الخدمة، والالتزام بالنصوص النظامية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية للأفراد.

تمكين الأفراد من حذف الرسائل والتبليغات

وطالب بتمكين الأفراد من إمكانية حذف الرسائل والتبليغات المرسلة من خلال هذه الخدمة بعد قراءتها، والتقيُّد بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وآليات الحوكمة.
ونص القرار على أن ترفع (الهيئة السعودية للبيانات) تقريراً إلى مجلس الوزراء عن نتائج تطبيق الخدمة، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيقها.

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