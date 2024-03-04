عبر المسابقة الوظيفية.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها (للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية على المراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) للسعوديين حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد (دوام كامل) على النحو التالي::



المسميات الوظيفية:



التخصصات المطلوبة:



الوثائق المطلوبة:



طريقة التقديم:

