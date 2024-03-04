عبر المسابقة الوظيفية.. الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها (للرجال والنساء) عن طريق المسابقة الوظيفية على المراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة) للسعوديين حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بنظام التعاقد (دوام كامل) على النحو التالي::
المسميات الوظيفية:- مترجم
- فني مختبر علمي ممارس
- فني مختبر علمي
- أخصائي بحث قضايا مساعد
- محضر مختبر علوم
- مصمم جرافيك مساعد
- أمين مستودع فني
- باحث أمن سيبراني
- أخصائي اختبرات الاختراقات
- محلل دفاع الأمن السيبراني
- أخصائي اكتشاف التهديدات السيبرانية مساعد
- مقيم ضوابط أمن سيبراني
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال المحاسبية
- أدارة مكتبية
- التقنية الإدارية
- إدارة المستودعات
- إدارة مكتبية
- اللغة الإنجليزية
- علوم الحاسب
- تقنيات الصوتيات والمرئيات
- فنون الإعلام
- تصميم الجرافيك
- الشريعة
- الدراسات الإسلامية
- الكيمياء
- الأمن السيبراني
الوثائق المطلوبة:- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية (الخبرات) وسجل الدرجات.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- أن يكون حاصلاً على (70) فأعلى في اختبار القدرات العامة للجامعيين.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.