الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

ابشر
منصة أبشر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.

اضافة اعلان

خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تتيح إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها رقميًا، وذلك على النحو التالي:
1 - الدخول إلى موقع "أبشر".
2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 - اختيار الأحوال المدنية.
4 - اختيار خدمات شهادة الوفاة.


أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية

وخلال شهر إبريل الماضي، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" أكثر من (5.5) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

أكثر من 3.6 مليون عملية عبر أبشر أفراد

وخلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,692,428 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93,975 عملية تحقق من صلاحية الهوية.

و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و29,751 عملية في خدمة بياناتي، و16,213 تعريفًا بفرد أسرة، و9,461 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل

اقرأ أيضا

طريقة واحدة وقنوات عدة.. "إيجار" تحذر من محاولات النصب والاحتيال

عاجل بعد إعلان الأهلية.. هل يتم التبكير بصرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟

للثانوية فأعلى.. روشن تفتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة بعدة تخصصات

جهز أوراقك.. الشؤون الصحية بالحرس الوطني تطرح وظائف شاغرة في 4 مناطق

عاجل.. كيف أستخرج بدل فاقد لرخصة القيادة من "أبشر"؟.. "المرور" يجيب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابشر - رخصة القيادة 3:36 م الأربعاء، 22 مايو 2024

بالخطوات.. كيف تستفيد من خدمة استعراض هوية زائر الرقمية؟

4435ق344 3:00 م الإثنين، 13 مايو 2024

بالخطوات.. أسهل طريقة لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

الجوازات 6:00 م الأحد، 12 مايو 2024

عاجل.. توجيه من الجوازات في حال تعذر تجديد الجواز عبر أبشر

ابشر - رخصة القيادة 12:33 ص الخميس، 09 مايو 2024

أبشر: 5 خطوات للاستفادة من خدمة تعريف تابع