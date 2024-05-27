عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا

أ أ

كشفت المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية "أبشر"، أن خدمة إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها يمكن الحصول عليها إلكترونيًا.





خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا



أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية



أكثر من 3.6 مليون عملية عبر أبشر أفراد



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تتيح إصدار شهادة الوفاة الرقمية واستعراضها رقميًا، وذلك على النحو التالي:1 - الدخول إلى موقع "أبشر".2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3 - اختيار الأحوال المدنية.4 - اختيار خدمات شهادة الوفاة.وخلال شهر إبريل الماضي، نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" أكثر من (5.5) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.وخلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,692,428 عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93,975 عملية تحقق من صلاحية الهوية.

و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و29,751 عملية في خدمة بياناتي، و16,213 تعريفًا بفرد أسرة، و9,461 عملية في خدمة بياناتي المطورة، وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل

