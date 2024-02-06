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عاجل.. 8500 ريال مكافأة.. الإعلان عن برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024

شركة-لين
برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024م
أ أ
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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال "شركة حكومية"، عن فتح باب التقديم في برنامج "بجدارة" للتدريب على رأس العمل خلال العام 2024م، للخريجين في التخصصات التالية:اضافة اعلان

برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024م

- الإحصاء 
- القانون
- الأنظمة
- الحوكمة
- علوم البيانات  
- علوم الحاسب   
- هندسة الحاسب                   
- تقنية المعلومات
- العلوم الاكتوارية              
- هندسة البرمجيات   
- نظم معلومات الحاسب 
- نظم المعلومات الصحية  
- نظم المعلومات الإدارية                   
- الهندسة بكافة تخصصاتها       
- علوم التخصصات الصحية
- إدارة الأعمال بكافة تخصصاتها.

شروط القبول

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يكون متفرغاً للعمل بدوام كامل.
3 - حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى (أو طالب متوقع تخرجه) في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

المميزات

- التأمين الصحي للمتدرب.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- مدة البرنامج سنة في مقر الشركة بالرياض.
- مكافأة مالية (8500) شهرياً لحملة الماجستير.
- مكافأة مالية (6500) شهرياً لحملة البكالوريوس.

طريقة التقديم

 يبدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/7/11هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

يقدم برنامج جدارة تجربة تدريب متميزة لحديثي التخرج، وذلك للتدريب على رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات، وتطوير الكفاءات الوطنية بإدخالها لسوق العمل بجاهزية عالية.
ويتم ذلك من خلال إدراج المتدربين في برنامج لمدة سنة في مسار مهني يتضمن التدريب على رأس العمل، على مشاريع قائمة وتحت الإنشاء، بالإضافة إلى إدراج المتدربين في برنامج الإرشاد المهني، وإشراكهم في دورات تدريبية مهنية متخصصة.

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