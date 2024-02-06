عاجل.. 8500 ريال مكافأة.. الإعلان عن برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024

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أعلنت شركة لين لخدمات الأعمال "شركة حكومية"، عن فتح باب التقديم في برنامج "بجدارة" للتدريب على رأس العمل خلال العام 2024م، للخريجين في التخصصات التالية: اضافة اعلان





برنامج بجدارة للتدريب على رأس العمل 2024م



شروط القبول



المميزات



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

