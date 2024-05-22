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عاجل.. 8 آلاف فرصة وظيفية للخريجين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المؤسسة العامة للتدريب التقني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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وفرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (8012) فرصة وظيفية بالتنسيق مع القطاع الخاص لخريجي وخريجات برامج التدريب التقني، وذلك خلال شهر إبريل من العام الجاري.اضافة اعلان

توظيف الخريجين

 وأوضحت المؤسسة أنها أبرمت (6) مذكرات تفاهم مع عدة شركات خلال الشهر ذاته بهدف توظيف الخريجين، كما تمّ تنفيذ ( 59) برنامج لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل.
إضافةً إلى عقد (129) لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في عدة جهات بهدف بحث سبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي برامج التدريب التقني.

تسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل

وأضافت أنها تعمل على تنفيذ عدة برامج ومبادرات لتسهيل التحاق الخريجين بسوق العمل في المجالات التقنية والمهنية، وأطلقت عدة مبادرات للإسهام في تحقيق ذلك من أبرزها مبادرة " فرصة عمل لكل خريج "، وكذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
 يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعقد معارض وملتقيات للتوظيف بالكليات والمعاهد بهدف ربط الخريجين والخريجات بشكل مباشر مع جهات التوظيف وتعريفهم بفرص العمل المتاحة، وبلغ عددها في شهر إبريل الماضي (42) ملتقى ومعرض توظيف بمختلف مناطق المملكة.

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