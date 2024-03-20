عاجل.. 7 أيام على صرف راتب مارس للموظفين الحكوميين

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من المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في 27 من مارس الجاري.

يأتي ذلك وفقًا لجدول الرواتب التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.





توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب مارس



وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.