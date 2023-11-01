عاجل.. 5 شروط لضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس

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كشفت التأمينات عن شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس.





5 شروط :



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آلية احتساب العمر في نظام التأمينات



كيفية احتساب سن التقاعد؟



وأوضحت التأمينات أن هناك 5 شروط أساسية للضم هي كالتالي:1- أن تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر2- ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما عند طلب الضم3- التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير.4- ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب عجز.5- ألا تكون مدة الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد حددت في وقت سابق آلية احتساب العمر في نظام التأمينات.جاء ذلك ردًا على استفسار حول قرار مجلس الوزراء باحتساب التاريخ الميلادي في المدد والإجراءات، وما إذا كان يشمل نظام التقاعد واحتسابه؟وقالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري".وأضافت: "وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي".وأفادت التأمينات، في رد سابق، حول كيفية احتساب سن التقاعد، بأنه "يحسب العمر بالتاريخ الهجري، ويحق للمشترك في نظام التأمينات التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهرًا، أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة "اعتبارية" مكملة لـ 120 شهرًا، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين".والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60 عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).