عاجل.. 5 خطوات سهلة ومبسطة.. بإمكانك استخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام إلكترونياً

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أصبح الآن بإمكانك استخراج تصريح إدارة أسواق النفع العام إلكترونياً في خطوات سهلة ومبسطة مع خدمات الإلكترونية ، وذلك عبر منصة نما.

وبحسب ما نشره حساب الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة على منصة "إكس" فإن خطوات التسجيل كالآتي:

1-تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد.

2- الاطلاع على الشروط والأحكام.

3- تعبئة بيانات الطلب.

4- إضافة بيانات الموقع.

5- إرسال الطلب.



شروط الخدمة:



المستندات المطلوبة:



ترقيم الإبل عبر منصة نما:



1-عقد استثمار أو إيجار أو صك ملكية لسوق النفع العام.2- السجل التجاري.3- الرفع المساحي لموقع المشروع يحتوي على 4 إحداثيات على الأقل.1-صك ملكية.2- عقد إيجار/ عقد استثمار.وقبل أيام جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل في المملكة، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها إلكترونيًا، لحفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.بالإضافة إلى الاستفادة من المهلة المجانية التي تنتهي في نهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية.وأوضحت الوزارة أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، ويُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.وأضافت أن الترقيم يسهم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.