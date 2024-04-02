عاجل.. 3 أسباب لتفاوت معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر بالزيادة أو النقصان

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كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أسباب تفاوت مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المستحق.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "يتفاوت مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المستحق من شهر لآخر بالزيادة أو النقصان لعدة عوامل مختلفة".

وأوضح أن الوزارة تعمل على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري، وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر.





عوامل الاختلاف في معاش الضمان الاجتماعي



يتفاوت مبلغ معاش الضمان الاجتماعي المستحق من شهر لآخر بالزيادة أو النقصان لعدة عوامل مختلفة. pic.twitter.com/THvJdldYYw April 1, 2024

زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان



الحد المانع لمعاش الضمان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وحدد "الضمان الاجتماعي والتمكين"، عوامل الاختلاف في معاش الضمان الاجتماعي، على النحو التالي:- ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.- وجود مصدر دخل جديد للأسرة.- نقص أو زيادة بعدد أفراد الأسرة، بالحذف أو الإضافة، أو عدم التأهيل.ووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، فقد تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة للعائل، بحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.وأصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.وتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًّا لجميع المستفيدين، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.وعلى ضوء تلك الزيادة في قيمة معاش الضمان الاجتماعي، فقد تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.فرد واحد - المانع 1320 ريالاًفردان- الحد المانع 1980 ريالاً3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.