الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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عاجل.. 200 تخصص في وظائف حرس الحدود.. التقديم ينتهي اليوم

حرس الحدود
وظائف حرس الحدود
أ أ
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كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن استمرار التقديم على وظائفها الإدارية في أكثر من 200 تخصص على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة.

رابط وطريقة التقديم على وظائف حرس الحدوداضافة اعلان

 وأوضحت أن الوظائف متاحة للمواطنين للعمل في حرس الحدود، وسيكون التقديم عبر منصة التوظيف الموحدة جدارات.
التخصصات المطلوبة في وظائف حرس الحدود:
1 - عدد التخصصات المطلوبة "230 تخصصًا".
2 - للاطلاع على التخصصات المطلوبة، (اضغط هنا).

الشروط لشغل الوظائف

- أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ثم التخصصات التربوية.

طريقة التقديم على الوظائف

التقديم متاح حاليًا عبر المنصة الموحدة لتوظيف جدارات من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى نهاية اليوم الخميس 1445/8/5هـ


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