عاجل.. 200 تخصص في وظائف حرس الحدود.. التقديم ينتهي اليوم

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كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن استمرار التقديم على وظائفها الإدارية في أكثر من 200 تخصص على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة السادسة.





رابط وطريقة التقديم على وظائف حرس الحدود



الشروط لشغل الوظائف



طريقة التقديم على الوظائف

