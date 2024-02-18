عاجل.. 1500 وظيفة في ملتقى التوظيف بـ جدة

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أعلنت محافظة جدة، تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن جلوي، محافظ جدة انطلاق ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف.





محافظة جدة تعلن موعد انطلاق ملتقى التوظيف



نبذة عن الملتقى



وأوضحت أن الملتقى التوظيفي يبدأ اليوم الأحد تحت شعار "التوطين من أجل الاستدامة" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز الشريك الأكاديمي للملتقى، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص.وأضافت أن ذلك يأتي، وسط استهداف ما يقارب الـ 1500 وظيفة وذلك بفندق الهيلتون بجدة، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.- يحرص ملتقى ومعرض المهنة والتوظيف على توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

أهداف المعرض

1- عرض و حصر الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص .

2- منح الشباب والشابات وذوي الهمم على فرص وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم.

3- اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻗﺪرات اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وذوي الإﻋﺎﻗﺔ واﻟﺠﺪارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ باشتراطات و توصيف الوظائف المستحدثة.





موعد ملتقى التوظيف



مكان ملتقى التوظيف

