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عاجل.. 12 نصيحة مهمة للآباء والأمهات مع بداية الفصل الدراسي الثاني

المدراس
بداية الفصل الدراسي الثاني
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سيطر هاشتاق "عزيزي ولي الأمر" على منصة "إكس" اليوم، حيث شهد تفاعلاً كبيرًا من المغردين، وخاصة من المنتسبين لوزارة التعليم وإدارات المدارس والمعلمين.اضافة اعلان


دور ولي الأمر في العملية التعليمية

وركز المغردون على الاهتمام بدور ولي الأمر في العملية التعليمية، وأهميته في تحقيق النجاح والتوفق لأبنائه، ومشاركة المدرسة في تحقيق أهدافها.
رغم مئات المشاركات والتغريدات التي جاءت في هذا الإطار، نقدم لك هذه النصائح التي تظهر مدى أهمية دورك في العملية التعليمية وفي تحديد مستقبل أبنائك.

12 نصيحة للآباء والأمهات

1ـ الانضباط المدرسي يسهم في تحقيق أهداف تعليم طلابنا وتطوير قدراتهم لتكون بداية جديدة مليئة بالجد والاجتهاد
2ـ تعويد الأبناء على النوم المنتظم والابتعاد عن السهر يسهم في تفوقهم الدراسي.
3ـ الانضباط هو التزام الطلاب بنظام وقواعد المدرسة، وبمواعيد الانصراف والحضور، وهو سبب رئيس في التفوق وتأصيل سمات الالتزام واحترام المواعيد لديها.
4ـ الرحلة التعليمية المميزة لأبنائك تبدأ بالانضباط المدرسي، وتجنب الغياب بدون عذر.
5ـ من حق ابنك وابنتك عليك أن تكون قدوةً له في الخير بالفعل والقول فعلّمه الانضباط المدرسي والحضور بشكل يومي ولا تتساهل في ذلك.


الانضباط المدرسي يبدأ من المنزل

6ـ الانضباط المدرسي يبدأ من المنزل وإسهامك معنا في غرس هذه القيمة يعزز نتائج التحصيل الدراسي.
7ـ التواصل الفعّال بين الأسرة والمدرسة يسهم في تكيّف الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.
8ـ أنت شريك مهم للمدرسة، ودورك مهم في تحقيق الانضباط المدرسي
9ـ مشاركتك ودعمك لنا سر تميز ابنك أو ابنتك في مسيرته التعليمية.


النضج الاجتماعي والثقافي

10ـ الانضباط المدرسي يعكس النضج الاجتماعي والثقافي، ويساعدنا على التأقلم مع المجتمع.
11ـ نأمل منكم حث الأبناء على ارتداء الملابس الثقيلة والاهتمام بوجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة.
12ـ اليوم تنطلق قافلة التعليم لاستكمال العام الدراسي، نأمل حث الأبناء على عدم الغياب، فالبداية الجادة وحضور الطالب من أول يوم يُعوّده على الانتظام وعدم الغياب.

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