عاجل.. 10 إرشادات لسلامتكم الشخصية أثناء قيادة الدراجة الهوائية

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أكد المرور السعودي على اتباع قواعد الأمان وإرشادات السلامة عند قيادة الدراجة الهوائية؛ وذلك منعًا للحوادث وللحفاظ على السلامة الشخصية. اضافة اعلان

وقال المرور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": من أجل سلامتك "التزم بإرشادات السلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية".





6 إرشادات من "المرور" أثناء قيادة الدراجة الهوائية







7 - ارتداء النظارة أثناء ركوب الدراجة







8 - تحلى بالكثير من الصبر



9- التغذية الجيدة وشرب المياه







10 - ضع الحدود لنفسك



فوائد الرياضة



أهمية النشاط البدني



الوقاية من أمراض خطيرة



وفيما يلي بعض الإرشادات للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة:1 - ارتداء الخوذة أثناء القيادة.2 - عدم السير في الطريق حر الحركة3 - وجود عواكس على الملابس والدراجة للقيادة ليلاً.4 - القيادة بكلتا اليدين وعدم الانشغال بغير الطريق.5 - تركيب أنوار أمامية وخلفية.6 - الالتزام بالتعليمات والضوابط المرورية.وهناك بعض الإرشادات الأخرى التي يجب أن يهتم بها الدراجون عند قيادة الدراجة الهوائية، ومن ذلك:ومن جهتها، أوصت جمعية "الرؤية الجيدة" راكبي الدراجات الهوائية بارتداء نظارة رياضية أثناء ركوب الدراجة، معللة أهمية ذلك بأن دخول حشرة في العين مثلاً يؤدي إلى غلقها كرد فعل انعكاسي، ما يرفع خطر وقوع حادث بسبب القيادة مع غلق العين.وشددت الجمعية على أهمية اختيار اللون المناسب للعدسات، فاللونان البرتقالي والأحمر يجعلان البيئة المحيطة أكثر تبايناً، بينما يعمل اللون البني على زيادة الحماية من الإبهار بالنسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الضوء. أما اللون الأصفر فيعمل على إضاءة البيئات المظلمة، وفقًا لـ"الإمارات اليوم".ومن المهم أيضاً الاهتمام بفئات الحماية من الإبهار، علماً بأن الفئتين 1 و2 مناسبتان لكل من السماء الملبدة بالغيوم وضوء الشمس.البدء في قيادة الدراجات بحماس أمر سهل ولكن من الصعب الحفاظ على هذا الحماس.والاستمرار يعتمد على أهداف كل شخص، ولكنه ضروري من أجل تحقيق أي هدف في الحياة بجانب الصبر لأن التقدم يتطلب وقتًا، وفقًا لـموقع "العين"ويمكن أن تكون الدراجة "حاقدة" فهي لا تنسى أبدًا أن أحدًا تركها، فمن يتوقف عن قيادة الدرجات لفترة يجد صعوبة في قيادتها بعد ذلك سواء بسبب حدوث أعطال بها لعدم صيانتها أو بسبب فقدان اللياقة البدنية للأشخاص.عند قيادة الدراجات، يجب شرب رشفة مياه كل 15 دقيقة وبعد ساعة ونصف يجب البدء في تناول شيء ما كل 30 أو 40 دقيقة.ولا يجب اللجوء لتناول قوالب الطاقة الرياضية أو مشروبات الطاقة، فالأغذية العادية الموجودة بالمنزل تعطي نفس النتيجة وتكلفتها أقل بكثير.ويوصي بتناول المكسرات وكذلك الموز والبسكويت أو البسكويت مع المربى، والمشروب المثالي هو المياه مع العسل والليمون والقليل من بيكربونات الصوديوم.يضع بعض الدراجين حدودًا لهم في الحي الذي يسكنون به، وآخرون يستغلون الدراجة للتعرف بشكل أفضل على بلدهم، كما هناك البعض الذي يحب اكتشاف دول بعيدة وثقافات أخرى، فقيادة الدراجات تسمح باكتشاف وتجاوز الحدود الجغرافية.في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة عن تأثير وأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني على صحة الدماغ.وتطرقت الدراسة إلى التوصية الخاصة بممارسة النشاط البدني والتمارين الرياضية، بعدما أظهرت أهميتها للوقاية من الخرف والزهايمر.وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة كوبنهاجن، أن النشاط البدني مهم لانقباض وتوسّع الأوعية الدموية، وهذه المرونة ضرورية لتدفق السائل النخاعي في الدماغ.وقالت ستيفاني هولشتاين- رونسبو الباحثة الرئيسة أنه: "مع انخفاض وظيفة ديناميكيات الأوعية الدموية على وجه التحديد تقل قدرة هذا النظام على طرد الفضلات التي تتراكم نتيجة نشاط الدماغ، وإذا لم يعمل النظام على نحو أمثل يزداد خطر الزهايمر والخرف".وتابعت الدراسة أن النتائج كشفت أن الشيء المهم الذي قمنا به في هذه الدراسة هو أننا قمنا بتنشيط الأوعية الدموية بشكل مستقل عن الخلايا العصبية، وبالتالي أظهرنا أن الأوعية الدموية هي التي يمكنها دفع السائل إلى الأمام، بشكل مستقل عن نشاط الخلايا العصبية".وختمت هولشتاين-رونسبو بقولها: "يسمح نظام الأوعية الدموية الصحي بالقدرة على دفع السائل النخاعي إلى الأمام، وبهذه الطريقة قد نكون قادرين على الوقاية من أمراض مثل الخرف والزهايمر".