الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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عاجل.. ينتهي بعد يومين.. النقل تعلن عن طرح عدد 36 وظيفة حكومية على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

وزارة النقل
ارشفية
أ أ
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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح عدد (36) وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:

مسميات الوظائف:اضافة اعلان


- أخصائي أول تطوير الاستراتيجية المؤسسية
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي أول إدارة التغيير
- اخصائي استراتيجية وتخطيط امن سيبراني
- اخصائي امن بيانات
- مستشار مالي
- أخصائي أول اعمال
- اخصائي استثمار متقدم اول
- مدير مشاريع أول
- أخصائي أول أداء مؤسسي
- أخصائي أول متابعة
- أخصائي أول متابعة
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي اول تطوير الخدمات اللوجستية
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي اول تراخيص لوجستية
- أخصائي اول لوجستي
- اخصائي اول سياسات وتشريعات
- مدير إدارة التوطين
- أخصائي متقدم تطوير تنظيمي
- أخصائي أول إجراءات
- اخصائي متقدم تميز اعمال
- اخصائي متقدم التزام
- أخصائي اول تطوير اعمال
- أخصائي اول إيرادات حكومية
- مدير إدارة الحلول اللوجستية
- أخصائي أول استراتيجيات
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط اللوجستي
- مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي
- مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي
- مدير متابعه مؤسسي
- مستشار تطوير اعمال
- مدير قسم إدارة المخاطر
- مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات


طريقة التقديم:


 التقديم متاح الآن عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/11/17هـ (الموافق 2024/5/25م).

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