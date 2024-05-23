عاجل.. ينتهي بعد يومين.. النقل تعلن عن طرح عدد 36 وظيفة حكومية على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

تواصل- فريق التحرير: الخميس 23 مايو 2024 6:00 م

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