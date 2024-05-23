عاجل.. ينتهي بعد يومين.. النقل تعلن عن طرح عدد 36 وظيفة حكومية على برنامج الكفاءات والمتعاقدين

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن طرح عدد (36) وظيفة حكومية شاغرة على برنامج الكفاءات والمتعاقدين على النحو التالي:
مسميات الوظائف:
- أخصائي أول تطوير الاستراتيجية المؤسسية
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي أول إدارة التغيير
- اخصائي استراتيجية وتخطيط امن سيبراني
- اخصائي امن بيانات
- مستشار مالي
- أخصائي أول اعمال
- اخصائي استثمار متقدم اول
- مدير مشاريع أول
- أخصائي أول أداء مؤسسي
- أخصائي أول متابعة
- أخصائي أول متابعة
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي اول تطوير الخدمات اللوجستية
- أخصائي أول إدارة مشاريع
- أخصائي اول تراخيص لوجستية
- أخصائي اول لوجستي
- اخصائي اول سياسات وتشريعات
- مدير إدارة التوطين
- أخصائي متقدم تطوير تنظيمي
- أخصائي أول إجراءات
- اخصائي متقدم تميز اعمال
- اخصائي متقدم التزام
- أخصائي اول تطوير اعمال
- أخصائي اول إيرادات حكومية
- مدير إدارة الحلول اللوجستية
- أخصائي أول استراتيجيات
- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط اللوجستي
- مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي
- مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي
- مدير متابعه مؤسسي
- مستشار تطوير اعمال
- مدير قسم إدارة المخاطر
- مسؤول البيانات المفتوحة والمعلومات
طريقة التقديم:
التقديم متاح الآن عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/11/17هـ (الموافق 2024/5/25م).