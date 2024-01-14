عاجل.. يعمل شهرا خارج المملكة وآخر بداخلها.. كيف يتم احتساب دخله في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يعمل في شركة بترول حيث يقضي شهرا بها خارج المملكة وآخر بداخله، عن كيفية حساب دخله في دعم المواطن. اضافة اعلان





حساب موظف بشركة بترول في حساب المواطن:



تنبيه من حساب المواطن لساكني المنطقة الحدودية:



وكان أحد الأشخاص قد وجها سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا اعمل بشركة خدمات بترولية بحرية (حفريات) تم خصم مبلغ الدفعة بسبب التواجد خارج المملكة وسبب ذلك أن الشركة التي أعمل بها تخلينا نشتغل على الحدود الغماراتية تابع للشركة شهر هناك وشهر إجازة ما العمل".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : " وعليكم السلام.. يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يوما، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن".وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل شخص يسكن في منطقة حدودية، وكيفية تأثير سفره لدولة خليجية على استحقاق الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " أنا أعيش في منطقة حدودية الخفجي فأضطر أطلع الكويت أكثر من مره في الشهر.. أتمنى مراعاة الخصم لنا وتوجيهنا لجهة نخاطبها لحالتنا في المناطق الحدودية في موضوع الخصم".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".