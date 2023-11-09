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عاجل.. يريد أن يحذف تابعا.. وحساب المواطن يوجه له هذا التحذير

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن مواطن يريد أن يحذف تابعا معه في حساب المواطن.

حذف تابع في حساب المواطن:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن  يقول فيه : " عندي تابع أريد أحذفه.. كيف الطريقة مو راضي ينحذف؟".

وجاء الرد : " يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه ، نسعد بخدمتك".

إيقاف خدمات في حساب المواطن:


أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.

وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".

وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

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