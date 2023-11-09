عاجل.. يريد أن يحذف تابعا.. وحساب المواطن يوجه له هذا التحذير

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار، بشأن مواطن يريد أن يحذف تابعا معه في حساب المواطن.





حذف تابع في حساب المواطن:



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إيقاف خدمات في حساب المواطن:



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه : " عندي تابع أريد أحذفه.. كيف الطريقة مو راضي ينحذف؟".وجاء الرد : " يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه ، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار بشأن إيقاف خدمات لأحد المواطنين ، وكيفية الاستفادة من الدعم.وكان سؤال قد وجه للحساب يستفسر فيه قائلا :" لو سمحت إذا الموظفة وراتبها ٤٠٠٠ وراتب زوجها ١٣٦٠٠ ريال هل يستحقون حساب المواطن؟ علما بأن الزوج عليه إيقاف خدمات".وجاء الر د: " في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا " نشط " وكان مستحق للدعم، يمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهته مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".