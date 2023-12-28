الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

معاش الضمان الاجتماعي
حالات يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.
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 أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

حيث أوضحت أن وجود ضريبة مسجلة في السجل التجاري يعد من أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة "إكس"، إنه "لا يمنع وجود السجل التجاري استحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كان مقدم الطلب مستوفٍ لشروط استحقاق المعاش، إلا في حال وجود ضريبة مسجلة على سجله التجاري".
وأضافت: "من أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي وجود ضريبة مسجلة على السجل التجاري لمقدم الطلب، وفي تلك الحالة يمكن للمستفيد تقديم اعتراض، وذلك من خلال الخطوات التالية:
1 - سداد المستحقات على المستفيد لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
2 - شطب الرقم الضريبي لدى الهيئة.
3 - تقديم اعتراض في منصة الدعم والحماية الاجتماعية
4 - إرفاق المستندات الداعمة.

 حالات إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي

وأبانت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، حالات وقف صرف المعاش، على النحو التالي:
1 - إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.
2 - أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها.
3 - أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة، المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

4 - تخلف أحد شروط الاستحقاق.
5 - ثبوت عدم صحة البيانات.
6 - عدم التزام المستفيد بخطة تأهيله.
7 - تنازل المستفيد عن المعاش.
8 - وفاة المستفيد.
9 - تأخر المستفيد عن تحديث بياناته أكثر من 30 يومًا من تاريخ إبلاغه.
10 - إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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