عاجل.. وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي يتم فيها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيدين.

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يتوقف صرف المعاش على المستفيد إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل, أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل لـ (3) مرات بعروض العمل والتدريب المناسبة, المقدمة له من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

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