عاجل.. وقف صرف الدعم السكني عن المستفيد في 3 حالات

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حدد برنامج سكني، ثلاث حالات يتم فيها وقف الدعم السكني عن المستفيد.

وقال البرنامج إنه يتم وقف الدعم السكني عند حدوث أي من الحالات التالية: اضافة اعلان

-تأخر المستفيد في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.

-في حال رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري (سواءً بالسداد المبكر أو بالتملك المبكر).

-الوفاة لاقدر الله.



مرحباً،



يتوقف صرف الدعم السكني عن المستفيد عند حدوث أي من الحالات التالية:

-تأخر المستفيد في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.

-في حال رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري

(سواءً بالسداد المبكر أو بالتملك المبكر).

-الوفاة لاقدر الله. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 5, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

