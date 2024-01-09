عاجل.. وقت نزول حساب المواطن لشهر يناير وشروط الاستحقاق

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يترقب مستفيدو حساب المواطن، إيداع الدعم الشهري (الدفعة 74 – لشهر يناير) في حساباتهم البنكية غدًا الأربعاء.

وجاء ذلك بعد أن أفاد حساب المواطن بأنه سيتم صرف الدعم الشهري غدًا العاشر من يناير - الموعد الشهري المحدد لإيداع الدعم، وذلك لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية. اضافة اعلان

وجرت العادة على أنه في حال صادف اليوم المحدد للإيداع عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





كيف يتم تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن؟



متى يتم دراسة الأهلية؟



معايير الاستحقاق



الفئات المستهدفة من حساب المواطن



من الذي يحق له التسجيل في حساب المواطن؟



يمكنك تسجيل الدخول بأحد الطرق التالية:1- عن طريق النفاذ الوطني.2- عن طريق الدخول على صفحة البرنامج وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط ان يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعةويتم التحقق من معايير الاستحقاق لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته وهي:مجموع الدخل للأسرة.عدد أفراد الأسرة.أعمار أفراد الأسرةتشرط التعديلات على الحد المانع لاستحقاق الدعم التي أقرت في أكتوبر الماضي، ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.ولا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، بموجب تعديل الحد الأعلى للدعم.وفيما يلي الفئات المستهدفة من البرنامج، وهم:1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط التسجيل ويجب أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط التالية ليتمكن من التسجيل:1. مستوفي لتعريف رب الأسرة.2. مستوفي لشرط الجنسية.ويعتبر المتقدم رب للأسرة إذا كان:1- شخصًا مستقلاً بسكن خاص سواء كان ذكرًا أو أنثى2- شخص يعول تابعين سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى(كالزوج أو الزوجة والأولاد) أو تابعين معالين قانونيا (كالوالدين والإخوة والتابع المتبنى)ويعتبر المتقدم مستوفيً لشرط الجنسية إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات التالية:1- سعوديًا.2- حاملاً لبطاقة تنقل.