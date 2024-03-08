عاجل.. وقت نزول حساب المواطن لشهر مارس وشروط الاستحقاق

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من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين بعد غد الأحد، على ما أفاد البرنامج.





موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن



أهلية الدفعة 76 من حساب المواطن



شروط استحقاق حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

