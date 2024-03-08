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عاجل.. وقت نزول حساب المواطن لشهر مارس وشروط الاستحقاق

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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  من المقرر أن يتم إيداع مبالغ الدفعة 76 من حساب المواطن لشهر مارس في حسابات المستفيدين المؤهلين بعد غد الأحد، على ما أفاد البرنامج.اضافة اعلان

موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه سيتم صرف الدعم للدفعة 76 يوم الأحد، الموافق 10 مارس. وتبدأ عملية الإيداع ليل السبت/الأحد، وتستمر طوال اليوم. 
ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع. 

أهلية الدفعة 76 من حساب المواطن

وأُعلنت الأحد الماضي نتائج الأهلية للدورة 76 (شهر مارس 2024)، والتي يمكن التحقق منها من خلال الدخول على تطبيق البرنامج عبر الرابط التالي: 
App Store
Google Play
ويمكنك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيس أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 
وحدد حساب المواطن، 20 ألف ريال كأعلى سقف للحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك على ضوء التعديلات التي أقرها في أكتوبر الماضي. 
وتتضمن تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


شروط استحقاق حساب المواطن

وتتضمن شروط استحقاق حساب المواطن الآتي:
-أن يكون المسجل سعودي الجنسية.
أن لا يقل عمر المستفيد المستقل عن 18 عامًا.
-ألا يستفيد به من يملك أصولاً أو أملاكًا ذات قيمة عالية.
-أن تكون فترة الإقامة للمستفيد إقامة كاملة في المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا كحد أقصى خلال العام الحالي لعملية التسجيل.
-عدم الاشتراك في دور الإيواء.
-يجب ألا يكون المستفيد مسجونًا.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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