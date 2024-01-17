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عاجل.. وظائف هندسية شاغرة في المنطقة الشرقية

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وظائف أمانة المنطقة الشرقية
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للجنسين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بنظام التعاقد في الأمانة.اضافة اعلان

"أمانة الشرقية" تعلن توفر وظائف هندسية شاغرة


 وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي امتدادًا لتوجيهات معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، بدعم إدارات أمانة المنطقة بالكوادر البشرية الشابة المؤهلة.

طريقة التقديم على وظائف أمانة المنطقة الشرقية 

 ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية www.eamana.gov.sa ، خلال الفترة من 21 /01/ 2024 إلى 26 /01/ 2024، مبينة أن المسميات والتخصصات المطروحة هي:
- فني مساحة.
- مهندس مدني.
- مهندس معماري.
- مهندس حاسب آلي.


* الشروط:

 وأبانت أمانة الشرقية بأنه يشترط على المتقدم:
1 -  أن يكون مواطنًا.
2 – أن يكون لائقاً صحيًا.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن اجتاز الامتحان لهذه الوظائف، وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

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