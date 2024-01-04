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عاجل.. وظائف شاغرة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

CITC
فتح باب التوظيف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن طرح وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:

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فتح باب التوظيف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

1 - علوم الحاسب.
2 - نظم المعلومات.
3 - تقنية المعلومات.
4 - هندسة الشبكات.
5 - هندسة الاتصالات.
6 - هندسة البرمجيات.
7 - هندسة الحاسب الآلي.
8 - هندسة أمن المعلومات.
9 - هندسة نظم المعلومات.

شروط  التوظيف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

- أن يكون من ابناء المملكة.
- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة العمل الوظيفة المتقدم عليها.
- أن لايكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
- أن يكون حاصل على درجة البكالريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .
للإطلاع على بيان بمسميات الوظائف المطلوبة: (إضغط هنا).

طريقة التقديم:

التقديم عن طريق هذا الرابط (إضغط هنا) من يوم الأحد القادم 1445/6/25هـ حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 1445/6/27هـ.


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