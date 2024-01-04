عاجل.. وظائف شاغرة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أ أ
أعلنت وزارة الدفاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن طرح وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية:
فتح
باب التوظيف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات1 -
علوم الحاسب.
2 - نظم المعلومات.
3 - تقنية المعلومات.
4 - هندسة الشبكات.
5 - هندسة الاتصالات.
6 - هندسة البرمجيات.
7 - هندسة الحاسب الآلي.
8 - هندسة أمن المعلومات.
9 - هندسة نظم المعلومات.
شروط التوظيف في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات-
أن يكون من ابناء المملكة.
- أن يكون لائقًا صحيًا وحسن المظهر.
- جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة العمل الوظيفة المتقدم عليها.
- أن لايكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
- أن يكون حاصل على درجة البكالريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها .
للإطلاع على بيان بمسميات الوظائف المطلوبة: (إضغط هنا).