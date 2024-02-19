عاجل.. وظائف شاغرة في مطارات المملكة لحملة الثانوية بدون خبرة سابقة

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بمطارات المملكة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
- مُمثل خدمات العملاء (وظائف موسمية).
المسمى الوظيفي
الشروط1- شهادة الثانوية العامة فأعلى ويفضّل البكالوريوس.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- لغة إنجليزية.
- تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمسافرين وفقًا لمتطلبات العملاء، والتي قد تشمل إجراءات تسجيل الدخول، معالجة الأمتعة، صعود الطائرات، استقبال القادمين، التعامل مع الشخصيات المهمة، تقديم المساعدة للمسافرين الخاصين، ومعالجة شكاوى العملاء لتحقيق رضاهم.
الوصف الوظيفي
1- تقديم خدمات مباشرة للعملاء، بما في ذلك تسجيل الدخول، تخصيص المقاعد، فحص الأمتعة، تحصيل الأمتعة الزائدة، التحقق من الوثائق وأذونات السفر، التعامل مع الركاب، إعادة توجيه الركاب وتنسيق الأنشطة في المحطة مع الأقسام المعنية.
من ضمن المهام الوظيفية
2- مساعدة الركاب عند الحاجة خلال عمليات الوصول وتسجيل الدخول بما في ذلك الدعم للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة مثل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، الركاب المهمين والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة بالكرسي المتحرك.
3- المساعدة في مجالات أخرى من المطار لضمان توفير الكراسي المتحركة، عربات الأطفال والحقائب التي تم فحصها عند البوابة (والتي تمت الموافقة عليها من خلال الأمن) للتحميل عند المغادرة وتسليمها للركاب عند الوصول.
4- الحفاظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والأمان بما يتماشى مع لوائح السلامة والصحة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
5- معرفة خدمة العملاء بما في ذلك مساعدة العملاء في حجوزات الفنادق، النقل البري، الطعام، الجذب المحلي أو الأنشطة ووظائف أخرى مفيدة للعميل.
6- إصدار بطاقات الصعود للطائرة وإعادة جدولة الركاب المتأثرين بالانقطاعات أو إلغاء الرحلات.
7- حل طلبات وأسئلة واحتياجات العملاء مع ضمان استخدام أفضل الموارد لإنجاز هذه المهام في بيئة سريعة الوتيرة.
نبذة عن الشركةتأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).
لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي:
طريقة التقديم
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