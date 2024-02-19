الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وظائف شاغرة في مطارات المملكة لحملة الثانوية بدون خبرة سابقة

مطارات المملكة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف الموسمي للجنسين (ثانوية فأعلى) بمطارات المملكة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان


المسمى الوظيفي

- مُمثل خدمات العملاء (وظائف موسمية).

الشروط

1- شهادة الثانوية العامة فأعلى ويفضّل البكالوريوس.
2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- لغة إنجليزية.


الوصف الوظيفي

- تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للمسافرين وفقًا لمتطلبات العملاء، والتي قد تشمل إجراءات تسجيل الدخول، معالجة الأمتعة، صعود الطائرات، استقبال القادمين، التعامل مع الشخصيات المهمة، تقديم المساعدة للمسافرين الخاصين، ومعالجة شكاوى العملاء لتحقيق رضاهم.


من ضمن المهام الوظيفية

1- تقديم خدمات مباشرة للعملاء، بما في ذلك تسجيل الدخول، تخصيص المقاعد، فحص الأمتعة، تحصيل الأمتعة الزائدة، التحقق من الوثائق وأذونات السفر، التعامل مع الركاب، إعادة توجيه الركاب وتنسيق الأنشطة في المحطة مع الأقسام المعنية.
2- مساعدة الركاب عند الحاجة خلال عمليات الوصول وتسجيل الدخول بما في ذلك الدعم للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة مثل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم، الركاب المهمين والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة بالكرسي المتحرك.
3- المساعدة في مجالات أخرى من المطار لضمان توفير الكراسي المتحركة، عربات الأطفال والحقائب التي تم فحصها عند البوابة (والتي تمت الموافقة عليها من خلال الأمن) للتحميل عند المغادرة وتسليمها للركاب عند الوصول.
4- الحفاظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والأمان بما يتماشى مع لوائح السلامة والصحة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
5- معرفة خدمة العملاء بما في ذلك مساعدة العملاء في حجوزات الفنادق، النقل البري، الطعام، الجذب المحلي أو الأنشطة ووظائف أخرى مفيدة للعميل.
6- إصدار بطاقات الصعود للطائرة وإعادة جدولة الركاب المتأثرين بالانقطاعات أو إلغاء الرحلات.
7- حل طلبات وأسئلة واحتياجات العملاء مع ضمان استخدام أفضل الموارد لإنجاز هذه المهام في بيئة سريعة الوتيرة.

 نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).


طريقة التقديم

لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. المملكة تتصدر المشهد الرقمي العالمي.. نجاح متميز بالخدمات الحكومية الإلكترونية

عاجل وبشرى للخريجين.. "الإحصاء" تفتح باب التوظيف في كافة مناطق المملكة

عاجل.. حساب المواطن يوضح إذا تم استخراج سجل تجاري للزوجة كم سينقص من الدعم؟

عاجل.. "الجوازات" توضح طريقة إصدار إقامة لعاملة منزلية بتأشيرة صادرة من التأهيل الشامل

عاجل.. بدء تفعيل الإعفاء الإلكتروني للمواطنين المسافرين إلى بريطانيا بهذا الموعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج1 6:03 م الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. ينتهى غدًا.. موعد وطريقة التقديم في وظائف الحج والعمرة

وزارة الدفاع 10:19 ص الإثنين، 12 فبراير 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الدفاع للدبلوم قأعلى لا تشترط الخبرة

هيئة تطوير مكة 1:05 م الجمعة، 09 فبراير 2024

عاجل.. براتب 13.500 ريال.. وظائف شاغرة في هيئة تطوير مكة المكرمة (تفاصيل)

المعهد السعودي التقني 3:57 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

التقديم غدا.. برنامج منتهى بالتوظيف في المعهد التقني للتعدين براتب وبدلات