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عاجل.. وظائف شاغرة بعقارات الدولة في الرياض

الهيئة العامة لعقارات الدولة
عقارات الدولة
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تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر  وظائف شاغرة للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:


أخصائي ميزانية.
خبير مراجعة داخلية.
أخصائي تخطيط رأس المال البشري.
أخصائي تخطيط رأس المال البشري.
أخصائي تدقيق ومحاسبة.
محلل تخطيط الإحتياج.
أخصائي إدارة بيانات.
مدير برنامج.

عن الهيئة:



 تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018م، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وفي 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات.

طريقة التقديم:



أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم - (اضغط هنا).اضافة اعلان

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