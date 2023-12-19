الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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عاجل.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في عدة مدن

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
وظائف القوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، عن توفر عدد 13 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.
وأوضحت أن الفرص الوظيفية تشمل 10 وظائف لا تتطلب خبرة، في كل من تبوك والخرج وخميس مشيط، وذك على النحو التالي:اضافة اعلان
 1- سكرتير.
2- فني صيدلي.
3- أخصائي أشعة.
4- فني أشعة تشخيصية.
5- اخصائي أشعة تليفزيونية.
6- طبيب نائب أول أمراض نفسية.
7- فني تخطيط دماغ وأعصاب وعضلات.


المؤهلات المطلوبة لوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف بوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

- تبوك
- الخرج
- خميس مشيط

* الشروط العامة لوظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال زيارة هذا الرابط (إضغط هنا).

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