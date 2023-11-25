السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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عاجل .. وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي لـ"التجنيد الموحد"

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع نتائج الترشيح الأولي في (التجنيد الموحد) لعام 1445هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

ملاحظة مهمة:


– تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي, وعلى المرشحين أولياً إكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا (محصن).

ويمكن الاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عن حالة الطلب)، من خلال الرابط التالي " اظغط هنا".



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