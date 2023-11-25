عاجل .. وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي لـ"التجنيد الموحد"

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أعلنت وزارة الدفاع نتائج الترشيح الأولي في (التجنيد الموحد) لعام 1445هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
ملاحظة مهمة:
– تعلن الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي, وعلى المرشحين أولياً إكمال بياناتهم بالدخول إلى حساباتهم وحجز موعد في أقرب مركز تجنيد وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا (محصن).
ويمكن الاستعلام بشكل مباشر (مع معاودة الاستعلام عن حالة الطلب)، من خلال الرابط التالي " اظغط هنا".