عاجل .. وزارة الدفاع تعلن نتائج الترشيح الأولي لـ"التجنيد الموحد"

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أعلنت وزارة الدفاع نتائج الترشيح الأولي في (التجنيد الموحد) لعام 1445هـ، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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