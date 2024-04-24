عاجل.. وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظيفة إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين على النحو التالي:



المسمى الوظيفية:



الوصف الوظيفي:



المهام الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط:

طريقة التقديم:

