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عاجل.. وزارة الدفاع تعلن عن فتح باب التقديم لشغل وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى

وزارة الدفاع
أرشيفية
أ أ
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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظيفة إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين على النحو التالي:

المسمى الوظيفية:اضافة اعلان

- خبير إختزال

الوصف الوظيفي:

كتابة الأوامر الشفهية والمحاضر والتعليمات بطريقة الاختزال أو الكتابة المختصرة، فك رموز الكتابة المختزلة وصياغتها في صورة مقروءة ومفهومة وبلغة صحيحة، ونسخ هذه النصوص باستخدام جهاز الكمبيوتر أو معالج النصوص أو الآلة الكاتبة.

المهام الوظيفية:

-  كتابة الأوامر الشفهية والمحاضر والتعليمات بطريقة الاختزال أو الكتابة المختصرة.
- فك رموز الكتابة المختزلة وصياغتها في صورة مقروءة ومفهومة وبلغة صحيحة.
- مراجعة النصوص مع الأشخاص المعنين والتأكد من اكتمال ودقة المعلومات المختزلة.
- طباعة المراسلات والتقارير والنصوص الخاصة بالمسودات أو النُسخ المصححة أو التسجيلات الصوتية، ونسخ هذه النصوص باستخدام جهاز الكمبيوتر أو معالج النصوص أو الآلة الكاتبة.
- التقيد بالتعليمات المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات.

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم أو أي تخصص ذات صلة

الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

- دورة في الاختزال باللغة الإنجليزية.

- خبرة 10-5 سنوات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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