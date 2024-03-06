عاجل ورسميًا.. موعد إيداع الدفعة 76 من حساب المواطن

أ أ

أعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع مبالغ الدفعة 76 – لشهر مارس يوم الأحد المقبل.





موعد صرف الدفعة 76 من حساب المواطن



نتائج الأهلية للدفعة 76 من حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

