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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل ورسميًا.. مواعيد صرف الرواتب لشهر رمضان وعيد الفطر

رواتب المواطنين
الرواتب تصرف أحد يومي 27 و28 من كل شهر ميلادي
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تنشر صحيفة "تواصل"، المواعيد الرسمية لإيداع رواتب الموظفين خلال شهري رمضان وشوال 1445 هـ للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب

يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي اعتمدتها وزارة المالية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

رواتب لشهر رمضان وعيد الفطر 

وعلى ضوء جدول صرف الرواتب، فإنه سيتم صرف راتب مارس - الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر أبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات

وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
وفي العام الماضي، تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليكون يوم 26، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد الصرف المعتاد.
في حين تم إيداع راتب شهر أبريل - الذي وافق عيد الفطر - في موعده المحدد في يوم 27.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

راتب يناير

الأحد          28/01/2024

راتب فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

راتب مارس

الأربعاء      27/03/2024

راتب أبريل

الأحد          28/04/2024

راتب مايو

الإثنين         27/05/2024

راتب يونيو

الخميس  27/06/2024

راتب يوليو 

الأحد       28/07/2024

راتب أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

راتب سبتمبر

الخميس    26/09/2024

راتب أكتوبر

الأحد    27/10/2024

راتب نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

راتب ديسمبر

الخميس     26/12/2024

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