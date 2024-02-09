عاجل ورسميًا.. مواعيد صرف الرواتب لشهر رمضان وعيد الفطر

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تنشر صحيفة "تواصل"، المواعيد الرسمية لإيداع رواتب الموظفين خلال شهري رمضان وشوال 1445 هـ للموظفين العاملين في القطاع الحكومي في حساباتهم.





مواعيد صرف الرواتب



رواتب لشهر رمضان وعيد الفطر



تبكير أو تأجيل صرف الرواتب في هذه الحالات



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب أبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب نوفمبر



راتب ديسمبر



يأتي ذلك وفقًا للمواعيد المحددة سلفًا لصرف الرواتب التي اعتمدتها وزارة المالية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وعلى ضوء جدول صرف الرواتب، فإنه سيتم صرف راتب مارس - الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر أبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.وتقول وزارة المالية، إنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفي العام الماضي، تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليكون يوم 26، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد الصرف المعتاد.في حين تم إيداع راتب شهر أبريل - الذي وافق عيد الفطر - في موعده المحدد في يوم 27.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024