عاجل.. وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته هل يؤثر على الدعم السكني؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤل من أحد المستفيدين بشأن تأثير وجود صك أرض باسم المتقدم أو أحد أفراد أسرته على الدعم السكني.



صك الأرض والدعم السكني



شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

