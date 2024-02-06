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عاجل وبشرى.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريبية عبر "تطوير الخريجين" للدبلوم فأعلى

هدف
وظائف صندوق هدف
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن أكثر من 2550 فرصة تدريبية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة.

"هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريبيةاضافة اعلان

وأوضح أن الوظائف متاحة من خلال التسجيل في برنامج تطوير الخريجين، التدريب على رأس العمل، للانضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
من جهات التدريب:
1 - وزارة النقل.
2 - النيابة العامة.
3 - الهيئة الملكية.
4 - وزارة الصحة.
5 - وزارة الاستثمار.
6 - وزارة الرياضة.
7 - الهيئة العامة للنقل.
8 - أمانة منطقة القصيم.
9 - أمانة منطقة الباحة.
10 - هيئة حقوق الإنسان.
11 - الهيئة العامة للعقار.
12 - هيئة الصحة العامة.
11 - وزارة الحج والعمرة.
12 - الهيئة العامة للمساحة.
13 - الهيئة العامة للمنافسة.
14 - الهيئة العامة للغذاء والدواء.
15 - وزارة الاقتصاد والتخطيط.
16 - وزارة البيئة والمياه والزراعة.
17 - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
18 - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
19 - وزارة التعليم "إدارة تعليم المدينة المنورة".
.. وأخرى.

مناطق التدريب:

- "منطقة الرياض، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، منطقة نجران، منطقة جازان، منطقة الباحة، المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، منطقة الجوف، منطقة عسير".

مجالات التدريب:

1- صحية.
2- هندسية.
3- تقنية.
4- إدارية.
5- فنية وأخرى.

الشروط العامة:

1- أن يكون من أبناء المملكة.
2- أن يكون مسجل في الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية.
3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الصحية والإدارية مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسين) أو أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل الباحث عن عمل على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.
5- ألا يكون ملتحقاً بأي عمل حالياً في القطاع العام أو الخاص.
6- ألا يكون الفرد ضمن قائمة المحظورين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
7- ألا يكون قد استفاد من برنامج تطوير الخريجين بما لا يزيد عن فرصتين وبحد أقصى 6 أشهر للفرصتين.

الفئات المستهدفة:

1- خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات.
2- خريجي الجامعات من حملة البكالوريوس فأعلى.

آلية الدعم:

- يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لدعم خريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية وحملة البكالوريوس فأعلى بمكافأة تبلغ (3,000) ريال شهرياً، ولمدة تتراوح من 3 أشهر الى 6 أشهر .

المزايا:

1- تقليص الفجوة بين مؤهلات الفرد والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
2- تهيئة وتطوير الخريجين بالخبرة العملية والمهنية وفق احتياج سوق العمل.
3- توفير تجارب عملية عالية الجودة وزيادة فرص التوظيف.
4- مكافأة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية تبلغ (3,000) ريال شهريًا.
لمزيد من المعلومات برنامج تطوير الخريجين: (اضغط هنا).

طريقة التقديم:

- البحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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