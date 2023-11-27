عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

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أطلقت الهيئة
العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).
طريقة إضافة
وكالة سيارات جديدةوأعلنت الهيئة
أنه بإمكان أي موزع سيارات يرغب بإضافة وكالة سيارات جديدة التقدم بالخدمة عبر
البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط المخصص لذلك.
اضافة اعلان
التأثير على المنافسة ورفاهية المستهلكوتندرج
الخدمة الجديدة تحت خدمات التركز الاقتصادي، وتهدف إلى أن تقوم الهيئة
العامة للمنافسة بدراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة مما لا
يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.
وصف الخدمةتتيح خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة
سيارات إضافية لمستخدمها إبلاغ الهيئة عن عملية إصدار أو نقل وكالات السيارات بشكل
إلكتروني والتي بدورها تقوم بفحص الطلب وإصدار القرار
الأحكام والشروط1ـ إقرار بصحة المعلومات الواردة في الطلب.
2ـ يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يوم) من اعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.
الفئة المستهدفةالمنشآت
آلية التصعيد في حال عدم إنجاز المهمةيتم التصعيد في حال عدم إنجاز الخدمة إلى مركز
الاتصال الموحد (8002441222)
اتفاقية مستوى الخدمة SLAإذا انقضت مدة الفحص النظامية (90 يومًا) منذ اكتمال
المستندات المطلوبة (توريد الطلب) دون أن تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس
أو تعلنه للعموم، عٌدً ذلك بمثابة الموافقة.
يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يومًا) من إعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.
المدة الزمنية لإنجاز الخدمة90 يوماً (علمًا بأن
90 يومًا التنفيذية قابله للإيقاف في حالة عدم استيفاء الطلبات وفق ترتيبات الفقرة
(2) من المادة الخامسة عشر من اللائحة).
قنوات التواصل1ـ مقر
الهيئة.
2ـ الموقع الإلكتروني.
3ـ مركز الاتصال.