الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

سيارات
وكالة سيارات جديدة
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أطلقت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).

طريقة إضافة وكالة سيارات جديدةاضافة اعلان

وأعلنت الهيئة أنه بإمكان أي موزع سيارات يرغب بإضافة وكالة سيارات جديدة التقدم بالخدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط المخصص لذلك.


التأثير على المنافسة ورفاهية المستهلك

وتندرج الخدمة الجديدة تحت خدمات التركز الاقتصادي، وتهدف إلى أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة بدراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة مما لا يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.


وصف الخدمة

تتيح خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية لمستخدمها إبلاغ الهيئة عن عملية إصدار أو نقل وكالات السيارات بشكل إلكتروني والتي بدورها تقوم بفحص الطلب وإصدار القرار

الأحكام والشروط

1ـ إقرار بصحة المعلومات الواردة في الطلب.
2ـ يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يوم) من اعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.


الفئة المستهدفة

المنشآت

آلية التصعيد في حال عدم إنجاز المهمة

يتم التصعيد في حال عدم إنجاز الخدمة إلى مركز الاتصال الموحد (8002441222)

اتفاقية مستوى الخدمة SLA

إذا انقضت مدة الفحص النظامية (90 يومًا) منذ اكتمال المستندات المطلوبة (توريد الطلب) دون أن تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس أو تعلنه للعموم، عٌدً ذلك بمثابة الموافقة.
يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يومًا) من إعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.


المدة الزمنية لإنجاز الخدمة

90 يوماً (علمًا بأن 90 يومًا التنفيذية قابله للإيقاف في حالة عدم استيفاء الطلبات وفق ترتيبات الفقرة (2) من المادة الخامسة عشر من اللائحة).

قنوات التواصل

1ـ مقر الهيئة.
2ـ الموقع الإلكتروني.
3ـ مركز الاتصال.

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