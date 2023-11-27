عاجل وبالتفصيل.. خطوات طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية

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أطلقت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الاثنين، خدمة (طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية).





طريقة إضافة وكالة سيارات جديدة اضافة اعلان



التأثير على المنافسة ورفاهية المستهلك



وصف الخدمة



الأحكام والشروط



الفئة المستهدفة



آلية التصعيد في حال عدم إنجاز المهمة



اتفاقية مستوى الخدمة SLA



المدة الزمنية لإنجاز الخدمة



قنوات التواصل



وأعلنت الهيئة أنه بإمكان أي موزع سيارات يرغب بإضافة وكالة سيارات جديدة التقدم بالخدمة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال الرابط المخصص لذلك.وتندرج الخدمة الجديدة تحت خدمات التركز الاقتصادي، وتهدف إلى أن تقوم الهيئة العامة للمنافسة بدراسة طلبات المنشآت التي ترغب بإضافة وكالة سيارات جديدة مما لا يؤثر على المنافسة ورفاهية المستهلك.تتيح خدمة طلب شهادة عدم ممانعة لتسجيل وكالة سيارات إضافية لمستخدمها إبلاغ الهيئة عن عملية إصدار أو نقل وكالات السيارات بشكل إلكتروني والتي بدورها تقوم بفحص الطلب وإصدار القرار1ـ إقرار بصحة المعلومات الواردة في الطلب.2ـ يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يوم) من اعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.المنشآتيتم التصعيد في حال عدم إنجاز الخدمة إلى مركز الاتصال الموحد (8002441222)إذا انقضت مدة الفحص النظامية (90 يومًا) منذ اكتمال المستندات المطلوبة (توريد الطلب) دون أن تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس أو تعلنه للعموم، عٌدً ذلك بمثابة الموافقة.يجب استكمال المستندات المطلوبة عند إعادة الطلب لمقدمه خلال (14 يومًا) من إعادة الطلب، وإلا سيتم إغلاق الطلب ويستوجب إعادة تقديم الطلب من جديد.90 يوماً (علمًا بأن 90 يومًا التنفيذية قابله للإيقاف في حالة عدم استيفاء الطلبات وفق ترتيبات الفقرة (2) من المادة الخامسة عشر من اللائحة).1ـ مقر الهيئة.2ـ الموقع الإلكتروني.3ـ مركز الاتصال.