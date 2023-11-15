الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. هل يمكن للمستفيد الرئيسي حذف أحد التابعين؟ توضيح مهم من حساب المواطن

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
أ أ

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه.

مدى إمكانية حذف تابع


جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم لدي تابع توظف حديثا هل بالإمكان حذفه من التابعين ؟ وهل ممكن إرجاعه معي كتابع لو تم فصله من عمله ؟ لأنه عمل مؤقت وليس دائم؟".


وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: "وعليكم السلام، يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، نسعد بخدمتك".

وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية تحدث اسم المستفيد في برنامج الدعم.
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن".

 

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
1:46 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على وظائفها الأكاديمية

جامعة القصيم
11:20 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

جامعة القصيم تعلن تقديم 7 برامج دبلوم (تعليم عن بُعد) في عدة تخصصات

أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى)
9:09 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

أكاديمية صدى تعلن عن فتح باب التقديم في التدريب المبتدئ بالتوظيف

برنامج ريف
7:57 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

برنامج ريف يوضح الأنشطة المشمولة بالدعم في الرياض

اقرأ أيضا

منتهي بالتوظيف.. وزارة الصحة تعلن عن فتح التقديم في برنامج "فني تخطيط القلب"

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يعلن عن وظائف إدارية وصحية

كيف تعرف استحقاقك عبر منصة سكني؟

توضيح عاجل.. كيفية تحديث الاسم في حساب المواطن

تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطن... 5 حالات تعرفي عليها

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:22 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

حساب المواطن 5:57 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

مستفيد يريد حذف حسابه كتابع ورد سريع من حساب المواطن

حساب المواطن 10:33 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجّلت زوجها معها كعائل في الضمان.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

حساب المواطن 6:14 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

كيف يمكنك الدخول مجددا لحساب المواطن بعد حذفه؟

اقرأ أيضا

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:11 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 26 ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
10:56 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

بدل سكن ورعاية صحية.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف لهؤلاء

حساب مواطن
1:01 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

عاجل.. مواطنة تزوجت بأجنبي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

حساب المواطن
11:03 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
3:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. هل يمكن للمستفيد الرئيسي حذف أحد التابعين؟ توضيح مهم من حساب المواطن

WhatsApp Image 2023-11-14 at 4.22.50 PM
2:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إجراء أي حوالات مالية مع المتاجر الإلكترونية

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
1:46 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن أرقام المرشحين على وظائفها الأكاديمية

مواقيت الصلاة
1:11 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

الأربعاء 1 جمادى الأولى.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بمكة المكرمة

الآبار
1:00 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

عاجل.. 50 ألف ريال عقوبة العبث بها.. بدء تركيب "أجهزة التتبع" على حفارات الآبار

الدفاع-المدني
12:01 ص الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

"الدفاع المدني" يصدر تحذيرا عاجلا على مكة المكرمة