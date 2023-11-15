عاجل.. هل يمكن للمستفيد الرئيسي حذف أحد التابعين؟ توضيح مهم من حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه.





مدى إمكانية حذف تابع



جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم لدي تابع توظف حديثا هل بالإمكان حذفه من التابعين ؟ وهل ممكن إرجاعه معي كتابع لو تم فصله من عمله ؟ لأنه عمل مؤقت وليس دائم؟".



وأجاب برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: "وعليكم السلام، يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على اهليته واستحقاقه، نسعد بخدمتك".



وفي وقت سابق، كشف حساب المواطن عن آلية تحدث اسم المستفيد في برنامج الدعم.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم تحديث بيانات الاسم في الأحوال المدنية سيتم تغيير الاسم تلقائيًا في حساب المواطن".

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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