عاجل.. هل يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟

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يضع برنامج سكني، مجموعة من القواعد والشروط لاستحقاق الدعم السكني، ومن بينها أن يكون المتقدم بالطلب متزوجًا.

وفي هذا الإطار، برز تساؤل حول ما إذا كان يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟. اضافة اعلان

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا".

وأضاف: "ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (من هنا)".

وعليكم السلام، الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوج، ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: https://t.co/JuqQaW3npe December 1, 2023

شروط الحصول على الدعم السكني



التسجيل في الدعم السكني

