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عاجل.. هل يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟

شقق سكنية مباعة
برنامج سكني
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يضع برنامج سكني، مجموعة من القواعد والشروط لاستحقاق الدعم السكني، ومن بينها أن يكون المتقدم بالطلب متزوجًا. 
وفي هذا الإطار، برز تساؤل حول ما إذا كان يمكن للشاب العسكري غير المتزوج الاستفادة من برامج الدعم السكني؟.اضافة اعلان
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأن "الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا".
وأضاف: "ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (من هنا)".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 - أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 - كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 - كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 - إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 - أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 - ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
7 - أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.
8 - ألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمنزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية.
9 - ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة للحصول على دعم سكني مسكنًا حكوميًا .
10 - أن يكون المتقدم زوجًا أو أبًا أو من يعول الأسرة، أو امرأة "زوجة، أم" فقط.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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