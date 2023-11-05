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عاجل.. هل يمكن للأم أن تكون العائل في حساب المواطن والزوج تابع لها؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول إمكانية أن يكون الزوج تابعا للزوجة في حساب المواطن.

الزوج والزوجة في حساب المواطن:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول :"السلام عليكم.. هل تستطيع الأم أن تكون هي العائل في حساب المواطن ويكون الأب تابع لها".

وجاء الرد من الحساب بالقول : " وعليكم السلام..  سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له..نسعد بخدمتك".

أهلية الزوج في حساب المواطن:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن في وقت سابق، مع استفسار، حول حقيقة إسقاط الزوج في حساب المواطن إذا كان تابعا للزوجة في الضمان الاجتماعي.

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "إذا كان حساب المواطن با اسم الأب.. والزوجة تابع و الضمان باسم الزوجة والزوج تابع هل تسقط الأهلية ".

وجاء الرد :" سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق للدعم سيشمله الدعم".

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