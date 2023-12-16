السبت، 03 جمادى الثانية 1445 ، 16 ديسمبر 2023

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عاجل.. هل يُعفى مستفيدو الضمان من اختبار القدرات المحوسب؟

اختبار المحوسب
اختبار المحوسب
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أعلنت وزارة المواد البشرية، أنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي فقط. 
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "الضمان الاجتماعي يُعفي اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي فقط".

عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي

وحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):
-اختبار القدرات العامة (4) فرص. 
-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان). 

اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

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