عاجل.. هل يُشترط الإفصاح عن أرباح الأسهم في حساب المواطن؟.. البرنامج يرد

اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن أرباح سوق الأسهم ضمن مصادر الدخل للمستفيدين.
وردًا على استفسار هل يشترط الإفصاح عن استلام أرباح من شركة بسوق الأسهم أم لا يلزم؟
أجاب حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "نعم في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)".
نعم في حال وجود عوائد مالية من الاسهم لابد من الإفصاح عنها بإختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 27, 2024
الإفصاح عن المكافآت المقدمة للطلابعلاوة على ذلك، ألزم حساب المواطن، بالإفصاح عن المكافآت المقدمة للطلاب، عن طريق اختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافآت "ومصدر الدخل" برنامج دعم حكومي "ثم إضافة وحفظ".
رواتب التقاعدوهو الإجراء ذاته الذي يتعين القيام به من جانب الحاصلين على رواتب التقاعد، عن طريق حسابك "الإفصاح عن الدخل" واختيار نوع الدخل" راتب تقاعدي" ومصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل.
وأوضح البرنامج أنه "في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم".
وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.
أهلية حساب المواطن يتم دراسة الأهلية بشكل شهري بعد كل دفعة ويشترط أن يكون التسجيل مكتملاً قبل تاريخ الدفعة.
لا يمكن الاستفادة من البرنامج إلا في حال انطباق شروط الأهلية على المتقدم وأسرته. يمكن التقديم مجددًا في حال تم رفض الطلب خلال ثلاثة أشهر من صدور نتائج الأهلية وذلك لإعادة النظر في ملف المتقدم ودراسته.
وأوضح البرنامج، أن "الاعتراض على عدم الأهلية يكون عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.