عاجل.. هل يُشترط الإفصاح عن أرباح الأسهم في حساب المواطن؟.. البرنامج يرد

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اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن أرباح سوق الأسهم ضمن مصادر الدخل للمستفيدين.

وردًا على استفسار هل يشترط الإفصاح عن استلام أرباح من شركة بسوق الأسهم أم لا يلزم؟

أجاب حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "نعم في حال وجود عوائد مالية من الأسهم لابد من الإفصاح عنها باختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)".



نعم في حال وجود عوائد مالية من الاسهم لابد من الإفصاح عنها بإختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (عوائد الاستثمارات المالية من أسهم وسندات وصناديق استثمارية)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 27, 2024

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