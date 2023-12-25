عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني

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قال برنامج سكني، إنه لا يجوز التنازل عن الدعم السكني إلا بين الزوجين فقط.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بخصوص إمكانية أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟: "التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة فقط. وفي حال وجد أي استفسار آخر يشرفنا مساعدتك".

وعليكم السلام، التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة فقط. وفي حال وجد أي إستفسار آخر يشرفنا مساعدتك. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 24, 2023

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الأراضي المجانية من سكني



وتعد الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.





خطوات الحصول علي أرض مجانية من برنامج سكني



التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

