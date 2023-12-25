الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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عاجل.. هل يجوز أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟.. رد من سكني

برنامج سكني
برنامج سكني
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قال برنامج سكني، إنه لا يجوز التنازل عن الدعم السكني إلا بين الزوجين فقط.
وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بخصوص إمكانية أن يتنازل مستفيد الأرض المجانية لصديقه؟: "التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة فقط. وفي حال وجد أي استفسار آخر يشرفنا مساعدتك".

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الأراضي المجانية من سكني

وتعد الأراضي المجانية أحد الخيارات التي يقدمها برنامج سكني للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.


خطوات الحصول علي أرض مجانية من برنامج سكني

- تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي برنامج سكني برقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور: من هنا
- توجه إلى تبويب "منتجات سكني".
- اختر "البناء الذاتي" ثم "الأراضي".
- اختر نوع الأرض التي تريد شراءها.
-حدد المنطقة ثم اضغط على بحث.
- اختر معاينة أحد المشاريع التي ظهرت أمامك بعد البحث.
- سيظهر أمامك خريطة المشروع ومعلومات حوله.
- اختر "رقم البلوك" و"رقم القطعة" ثم اضغط على بحث.
- قم بتأكيد الحجز، ثم قم بتوقيع العقد عن طريق رسالة نصية.
- يتم التوقيع عن طريق إدخال رمز التفعيل المرسل لك على جوالك.
- سوف يظهر لك في النهاية رسالة تم توقيع العقد بنجاح.

التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين

وأطلق برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في العام الماضي عبر تطبيقه للأجهزة الذكية، خدمة جديدة تتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونيًا.
ويأتي ذلك حتى يتسنى للطرف المُتنازل له الاستفادة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج عبر منصته الإلكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.
وأوضح البرنامج، أن الخدمة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقًا للدعم أو غير مستحق.
فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الاجراء.
كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.

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