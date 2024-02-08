عاجل.. هل يجب الإفصاح عن الدخل التقاعدي للحصول على دعم حساب المواطن؟

أ أ

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل التقاعدي أو أي دخل إضافي للمستفيدين للحصول على دعم البرنامج.





الإفصاح عن الدخل التقاعدي للحصول على دعم حساب المواطن



نعم ،في حال وجود دخل تقاعدي لابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي" و مصدر الدخل "حسب جهة المصدر" " مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد"، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 6, 2024

الراتب والتأمينات الاجتماعية



قيمة استحقاق حساب المواطن







خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟







خطوات التسجيل في حساب المواطن



شروط استيفاء الأهلية







المستهدفون من حساب المواطن

