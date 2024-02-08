الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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عاجل.. هل يجب الإفصاح عن الدخل التقاعدي للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل التقاعدي أو أي دخل إضافي للمستفيدين للحصول على دعم البرنامج.

الإفصاح عن الدخل التقاعدي للحصول على دعم حساب المواطن اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس": " نعم؛ في حال وجود دخل تقاعدي لابد من الإفصاح عنه باختيار نوع الدخل "راتب تقاعدي"، ومصدر الدخل "حسب جهة المصدر"، "مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، أو "مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد".

الراتب والتأمينات الاجتماعية

وفي وقت سابق، طالب حساب المواطن، المستفيدين بالإفصاح عن كافة التفاصيل المادية عند التسجيل في برنامج الدعم.
جاء ذلك ردًا على تساؤل عما إذا كان الراتب يحتسب كما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو كما يصرف فعليًا للمواطن بعد خصم التأمينات؟
وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

قيمة استحقاق حساب المواطن


يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

خطوات تعديل الإفصاح عن الدخل

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، عن عدة خطوات يجب اتباعها لتعديل الإفصاح عن الدخل في حال طرأ عليه أي تغيير.
وقال البرنامج عبر "إكس" إنه في مدة أقصاها 15 يومًا وحسب ضوابط البرنامج، فإن هناك خطوات لتعديل الإفصاح عن الدخل إذا طرأ عليه أي تغييرات، وهي على النحو التالي:
1 – الدخول على بوابة حساب المواطن.
2 – الضغط على "تفاعيل الطلب".
3 – الضغط على "الإفصاح عن الدخل".
4 – الضغط على كلمة "حفظ ".
5 – الضغط على "إضافة دخل" لإدخال بيانات دخلك والتابعين لك.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟


- الهوية الوطنية وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

شروط استيفاء الأهلية


ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


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