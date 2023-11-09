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عاجل.. هل يتم تبكير موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر؟.. رد من البرنامج

سكني
برنامج سكني
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يوافق موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين – 24 من كل شهر – هذا الشهر يوم الجمعة 24 من نوفمبر، مما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية تبكيره. اضافة اعلان
وقال أحد المستفيدين: "هذا الشهر يصادف موعد الدعم يوم الجمعة، هل يتم تقديمه إلى الخميس؟".
وأعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس": "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات سكنية وتمويلية

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية ، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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