عاجل.. هل دخل الإخوة يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي؟

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تقديم الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعات تسأل حول ما إذا كان دخل الإخوة يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي؟
وأتاحت الوزارة تقديم الاعتراض، على النحو التالي:
-الدخول إلى المنصة الإلكترونية ( من هنا)
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض
-تسليم الاعتراض.
وعليكم السلام— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 10, 2024
أهلا بك ، زينب
يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U
-برامج الدعم الخاصة بي
-برنامج الضمان الاجتماعي
-الأهلية والاستحقاق
-استعراض تفاصيل دورة الأهلية
-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة (cont) https://t.co/djr4s6idmn
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- الإقامة الدائمة في المملكة.
- استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
- عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
- التأكيد على البيانات المدخلة.
- إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.