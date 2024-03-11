عاجل.. هل دخل الإخوة يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي؟

أ أ

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات تقديم الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًا على استفسار لإحدى المتابعات تسأل حول ما إذا كان دخل الإخوة يؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي؟

وأتاحت الوزارة تقديم الاعتراض، على النحو التالي:

-الدخول إلى المنصة الإلكترونية ( من هنا)

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

-تسليم الاعتراض.





أهلا بك ، زينب

يمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية :

-برامج الدعم الخاصة بي

-برنامج الضمان الاجتماعي

-الأهلية والاستحقاق

-استعراض تفاصيل دورة الأهلية

-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة (cont) وعليكم السلامأهلا بك ، زينبيمكنك تقديم إعتراض عبر المنصة الإلكترونية : https://t.co/bIA7O1ot8U -برامج الدعم الخاصة بي-برنامج الضمان الاجتماعي-الأهلية والاستحقاق-استعراض تفاصيل دورة الأهلية-تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة (cont) https://t.co/djr4s6idmn March 10, 2024

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

