عاجل.. هل توقف حساب المواطن؟.. تنبيه مهم من البرنامج للمستفيدين

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن حقيقة توقف البرنامج.



توقف حساب المواطن:



صرف حساب المواطن في 2030



فاقد الأهلية في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه : "صح إنه توقف حساب المواطن؟.. المستفيد ما عنده دخل إلا الضمان".وجاء الرد من البرنامج على سؤاله بالقول : "حياك الله.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.. نسعد بخدمتك".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن بشأن استمرار صرف حساب المواطن حتى عام 2030 ، وذلك لمواجهة الغلاء ودعم الأسر الفقيرة، بحسب قوله.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"هل سيستمر صرف حساب المواطن إلى ما بعد 2030 يا ريت يستمر لأن الكثير من الأسر المتعففة تحت خط الفقر معتمدين عليه في سداد الفواتير الكهرباء والإنترنت ومصاريف مدارس وغذاء وكساء لملابس العيد ومواصلات للمدارس ولا يعلم بحالهم الا رب العالمين.. على الله وعلى حساب مواطن".وجاء الرد :" أهلا بك.. البرنامج لا يزال قائم علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير، نسعد بخدمتك".أيضا أجاب حساب المواطن على سؤال من قبل مواطنة تستوضح عن الصورة والحالة التي يكون فيها الزوج فاقدا للأهلية.وكانت إحدى الزوجات قد وجهت سؤالا لخدمة المستفيدين تقول فيه :" كيف يكون الزوج فاقد الأهلية.. أنا زوجي فاقد الأهلية".وجاء الرد من البرنامج على سؤالها :" أهلا بك، المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي وفي حال تم اختيار فئة العائل "عائل الأسرة فاقد أهلية" يتم إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية".وأوضح أنه في حال وجود أبناء وتم إضافتهم لابد من إرفاق "شهادة ميلاد التابع أو بطاقة العائلة.